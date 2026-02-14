A San Valentino il protagonista è il cuore: le iniziative delle Aziende Sanitarie piemontesi

Il 14 febbraio, giorno simbolicamente legato al cuore, è anche la Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, un’occasione importante per richiamare l’attenzione su patologie che rappresentano ancora oggi una delle principali sfide della medicina neonatale e pediatrica.

Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite

Secondo i dati diffusi dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e dalla Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite (SICP), le cardiopatie congenite sono le malformazioni congenite più frequenti, con un’incidenza globale stimata tra 8 e 10 casi ogni 1.000 nati vivi. Di questi, circa 1,7 casi su 1.000 sono forme complesse, a rischio di scompenso acuto già alla nascita. Nonostante i continui progressi dell’assistenza sanitaria, le cardiopatie congenite restano la principale causa di mortalità in età neonatale, nei primi 28 giorni di vita.

Un ulteriore elemento di complessità riguarda la gravidanza: i feti affetti da cardiopatia congenita presentano un rischio doppio di nascita pretermine rispetto alla popolazione generale dei nati sani. Per questo motivo, come sottolineano SIN e SICP, l’unica strategia realmente efficace per la tutela di questi neonati estremamente fragili è rappresentata da un approccio multidisciplinare integrato e pianificato, che coinvolga fin dalla diagnosi prenatale ginecologi, neonatologi, cardiologi pediatrici e cardiochirurghi pediatrici.

La diagnosi prenatale di cardiopatia congenita riveste infatti un ruolo centrale: consente di impostare una gestione personalizzata della gravidanza, di pianificare il timing e la modalità del parto.

Cardiologie Aperte 2026

Accanto all’attenzione sulle cardiopatie congenite, il cuore è al centro anche della settimana dedicata alla prevenzione cardiovascolare, grazie alla campagna nazionale “Cardiologie Aperte”, promossa dal 9 al 15 febbraio dalla Fondazione per il Tuo Cuore – ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).

L’iniziativa prevede momenti di informazione, consulenze e attività di sensibilizzazione dedicate alla salute del cuore, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio cardiovascolare e sull’importanza della diagnosi precoce.

La doppia ricorrenza rappresenta quindi un’occasione per ribadire un messaggio chiaro: prendersi cura del cuore significa investire sulla prevenzione fin dalle prime fasi della vita, dalla gravidanza all’età adulta, attraverso percorsi organizzati, competenze specialistiche e una forte integrazione tra assistenza e prevenzione.

Le iniziative in Piemonte

Molte Aziende Sanitarie piemontesi in questi giorni stanno proponendo numerose iniziative dedicate al cuore. Ecco alcuni eventi svolti nei giorni passati e in programma:

AO Ordine Mauriziano di Torino

da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi hanno risposto al numero verde 800 052233

AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano

da lunedì 9 a giovedì 12 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi hanno risposto al numero verde 800 052233

AOU SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

venerdì 13 febbraio “Cuori in crescita – Cardiopatie e sport: nuove prospettive per il giovane paziente”, convegno organizzato con il patrocinio di AOU AL, UPO, UNITO e Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e della Cardiopatie Congenite

ASL AL

mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi di Casale Monferrato hanno risposto al numero verde 800 052233

sabato 14 febbraio all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato - Ambulatorio di Cardiologia (Piano terra), dalle ore 11,00 alle ore 12,00 incontro informativo aperto alla cittadinanza con il direttore Federico Nardi sui temi della prevenzione cardiovascolare

ASL BI

avviato il nuovo ambulatorio di Cardiologia pediatrica all’Ospedale di Biella: attivo tutti i martedì con accesso su prenotazione con prescrizione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale e prenotazione tramite CUP regionale

mercoledì 11 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi hanno risposto al numero verde 800 052233

ASL Città di Torino

mercoledì 11 febbraio “CTRL + S La salute è una scelta – Batti il tempo: proteggi il tuo cuore”, convegno organizzato da PRE.ZIO.SA Ets con il patrocinio di ASL Città di Torino, UNITO e il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo

da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio Cardiologie Aperte: i medici delle Cardiologie dell’Asl hanno risposto al numero verde 800 052233

ASL CN1

sabato 14 febbraio la Cardiologia dell’ospedale di Mondovì, in collaborazione con l’associazione Amici del Cuore di Fossano-Mondovì, apre gli ambulatori alla cittadinanza: dalle ore 8,30 alle 13,00, sarà possibile effettuare gratuitamente ECG, la misurazione dei parametri e accedere ad un rapido consulto cardiologico

ASL TO4

giovedì 12 febbraio la Cardiologia di Ivrea, con la collaborazione dell’Ostetricia e Ginecologia, ha partecipato al talk radiofonico di Radio Spazio Ivrea “Cardiopatia e Gravidanza”

sabato 14 febbraio Ospedale di Chivasso – Sala convegni, dalle ore 9,00 “Mi prendo cura di te – Da familiare a caregiver del paziente cardiologico”, convegno promosso da ASL TO4 (Cardiologia di Chivasso) e Fondazione per il Tuo cuore – HCF di ANMCO

