Prosegue la raccolta del farmaco, le farmacie aderenti

Prosegue fino al 16 febbraio 2026 in tutta Italia e nella nostra Provincia l’iniziativa del BANCO FARMACEUTICO con la 26ma edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco che si svolgeranno nelle 39 farmacie aderenti in Biella e nel Biellese con la presenza di circa 120 volontari nella giornata di SABATO 14 FEBBRAIO.



I clienti delle farmacie saranno invitati ad acquistare e donare un farmaco di libera vendita da destinare ad uno dei 10 enti assistenziali del nostro territorio ai quali si rivolgono giornalmente le persone che si trovano a vivere in condizioni economiche difficili.



L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Biella e della Provincia di Biella.



Si ringraziano in particolare l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Leo Club Biella, il Rotaract Biella e l’ Hope Club Biella per la loro collaborazione.



L' elenco farmacie ed enti aderenti:

Antica Farmacia Pavignano – Biella

Farmacia Azzellino – Biella

Farmacia Balestrini – Biella

Farmacia Bassotto – Biella

Farmacia Biondi – Cavaglià

Farmacia Boglio – Quaregna Cerreto

Farmacia Caccia – Ronco

Farmacia Caligaris – Valdilana Trivero

Farmacia Cazzaniga – Crevacuore

Farmacia Corbellini – Valdilana Vallemosso

Farmacia Del Centro – Biella

Farmacia Del Vernato – Biella

Farmacia Di Ponderano – Ponderano

Farmacia Di Sandigliano – Sandigliano

Farmacia Domenicone – Biella

Farmacia Erbetta – Pray

Farmacia Ferracin – Pettinengo

Farmacia Ferraris – Pollone

Farmacia Friolotto – Cossato

Farmacia Marinoni – Biella

Farmacia Monticello – Mongrando

Farmacia Pisani – Gaglianico

Farmacia Pozzi – Tollegno

Farmacia Robiolio – Candelo

Farmacia Rolando – Vigliano Biellese

Farmacia Rollone – Valdilana Ponzone

Farmacia Ruffino – Viverone

Farmacia San Filippo – Biella

Farmacia San Giorgio – Cerrione

Farmacia San Giuseppe – Vigliano Biellese

Farmacia San Martino – Camburzano

Farmacia San Paolo Rolly – Biella

Farmacia San Raffaele – Cossato

Farmacia Santo Stefano – Biella

Farmacia Sostegno – Sostegno

Farmacia Superiore – Occhieppo Superiore

Farmacia Tonino – Graglia

Farmacia Toso – Occhieppo Inferiore

Farmacia Valeggia – Sagliano Micca

Enti assistenziali aderenti

Agora’ Organizzazione di volontariato ODV – Tollegno

L’Alveare ODV – Mongrando

Centro di accoglienza L’Arcobaleno ODV – Biella

Casa Maria Ausiliatrice – Roppolo

Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Goretti – Candelo

Centro Aiuto alla Vita – Biella

La Rete onlus associazione di volontariato – Biella

NOE Nuove Opportunità educative – Vigliano Biellese

Parrocchia di Gesù Nostra Speranza – Cossato

Società San Vincenzo De Paoli

Biella.