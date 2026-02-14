Biella in lutto per l’avvocato Andrea Bindi

Cordoglio a Biella per la scomparsa dell’avvocato Andrea Bindi, 48 anni, professionista molto conosciuto e stimato nel territorio biellese. Andrea aveva anche partecipato alle ultime votazioni per i consigli di quartiere cittadini.

All'età di 48 anni, Bindi è morto ieri venerdì 13 febbraio, a causa di un infarto mentre si trovava fuori città. Secondo le prime informazioni, il malore sarebbe stato improvviso. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l’avvocato non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando profondo dolore tra colleghi, amici e conoscenti. Andrea Bindi lascia la moglie e una figlia, oltre a una sorella. Andrea era figlio di Marco Bindi, medico veterinario anche lui molto conosciuto in provincia.

Nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori dettagli riguardo alle esequie.