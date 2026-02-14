SIULP Biella, “Più tutele per gli operatori e stop alle aggressioni”

Il SIULP di Biella si è riunito nei giorni scorsi in assemblea registrando ottimi risultati e ampi consensi, a conferma del lavoro svolto sul territorio e della crescente partecipazione del personale. L’incontro si è svolto con la Segreteria Provinciale di Biella, guidata dal Segretario Generale Matteo Ciriello, unitamente ai Segretari Provinciali Gennaro Capasso, Claudia Ibba, Marco Restino e Giuseppe Senneca, in un clima di confronto costruttivo, coesione e condivisione degli obiettivi. Particolarmente significativa è stata la presenza del Segretario Nazionale Silvano Filippi e del Segretario Generale Regionale Antonio Graziuso, che hanno offerto un contributo di alto profilo politico-sindacale, delineando le linee strategiche nazionali e regionali e fornendo un quadro chiaro delle prospettive future del comparto sicurezza. Gradita anche la partecipazione del Segretario Generale Provinciale di Alessandria Antonio Antonacci, che ha voluto testimoniare concretamente la propria vicinanza alla struttura di Biella, rafforzando il senso di unità e collaborazione tra le realtà territoriali. Tra gli invitati vi era anche il Segretario Generale Provinciale di Torino Eugenio Bravo che, a causa di un sopraggiunto contrattempo, non ha potuto prendere parte ai lavori. A lui va comunque il ringraziamento per la costante vicinanza e l’attenzione dimostrata nei confronti della struttura biellese.

Nel corso dell’assemblea sono state affrontate tematiche centrali per il comparto sicurezza, tra cui il decreto sicurezza, la parità di genere quale principio di equità e piena valorizzazione professionale, e la necessità di rafforzare strumenti concreti di tutela per il personale. Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle aggressioni ai danni degli operatori di Polizia, fenomeno purtroppo in crescita su tutto il territorio nazionale e che coinvolge anche la realtà di Biella. Episodi di violenza, minacce e resistenze durante i servizi rappresentano un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato e che impone risposte chiare, sia sul piano normativo sia su quello organizzativo.

Tra le priorità evidenziate vi è il rafforzamento della tutela legale degli operatori, sempre più esposti a responsabilità e contenziosi nell’esercizio delle proprie funzioni. È stata ribadita l’esigenza di garantire coperture adeguate, assistenza tempestiva e sostegno concreto a chi opera quotidianamente al servizio dello Stato, affinché nessun collega si senta lasciato solo.

L’assemblea ha rappresentato un momento di crescita, coesione e rilancio dell’azione sindacale, con l’impegno condiviso di proseguire con determinazione nel percorso di rappresentanza, tutela e valorizzazione del personale.