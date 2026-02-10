Giorno del Ricordo, le riflessioni di Pernici: “ La memoria è un dovere morale e civile”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi è un giorno importante per ricordare e riflettere sulla storia. Le foibe e l'esodo giuliano-dalmata sono eventi dolorosi che hanno lasciato un'impronta profonda nella storia italiana e dei suoi confini. Come AVIS Biellese, siamo portatori di valori come la solidarietà, la pace e la difesa della vita, ed è importante che ci uniamo a questa celebrazione per ricordare le vittime e per vigilare affinché eventi così dolorosi non si ripetano mai più.

La memoria è un dovere morale e civile, e oggi è un'occasione per riflettere sull'importanza della pace, della tolleranza e del rispetto per la dignità umana. Speriamo che la nostra attenzione e la nostra vigilanza possano contribuire a creare un mondo più giusto e più pacifico. In questo giorno di ricordo, l'AVIS Biellese rinnova il suo impegno per la difesa della vita e per la promozione dei valori di solidarietà e di pace”.