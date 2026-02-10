Giornata del Ricordo, Valditara: "Scuola ruolo centrale nel percorso di memoria"

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, tramite un post sui suoi profili social, ha sottolineato il significato del 10 febbraio, data dedicata alle vittime delle foibe e alla commemorazione dell’esodo giuliano-dalmato.

"Il 10 febbraio è dedicato al ricordo delle vittime delle foibe e alla commemorazione dell'esodo a cui furono costretti tanti italiani che abbandonarono l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Migliaia di nostri connazionali vennero sterminati per mano dei comunisti titini. Per molto tempo tanti hanno cercato di rimuovere questa tragedia.

Ricordare significa assumersi la responsabilità della verità storica, senza silenzi. È un dovere morale verso le vittime e le loro famiglie, ma anche un impegno civile nei confronti delle giovani generazioni.

La scuola deve svolgere un ruolo centrale in questo percorso di memoria e consapevolezza: attraverso la conoscenza di quei fatti drammatici, gli studenti possono comprendere il valore della libertà e della dignità umana e l’importanza di una società fondata sul rispetto e sul rifiuto di ogni forma di violenza e totalitarismo".