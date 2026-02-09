Corradino e Ramella Paia nominati nell’Organo di Indirizzo della Fondazione CRB

Claudio Corradino e Simona Ramella Paia sono i due nuovi componenti dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nominati dal Comune di Biella per il prossimo quinquennio.

L'ex sindaco Corradino e Ramella Paia sono stati individuati dal sindaco al termine della procedura di selezione avviata nelle scorse settimane. La nomina rientra nelle competenze attribuite al Comune dallo Statuto della Fondazione, che prevede la designazione di due membri da parte dell’amministrazione comunale.

La procedura è partita dopo la richiesta formale avanzata dal presidente della Fondazione il 10 novembre 2025. Successivamente, il 12 gennaio 2026, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le candidature. Entro la scadenza del 26 gennaio sono pervenute sette domande.

Dopo l’analisi dei curricula, Corradino e Ramella Paia sono risultati in possesso dei requisiti richiesti e particolarmente idonei a ricoprire l’incarico.