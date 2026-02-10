Il servizio passaporti negli uffici postali del Piemonte, da oggi anche a Biella

Da oggi 10 febbraio passaporto in posta anche nel Biellese. La notizia è stata data dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Che ha incontrato a Roma, al ministero dell’Interno, Claudio Palomba, Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale per fare il punto sui prossimi passi del progetto Polis.

Il servizio è stato fortemente voluto dalla Regione, che nei mesi scorsi si è candidata per sperimentare anche sul suo territorio questa opportunità offerta da un accordo nazionale tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’obiettivo è garantire il pieno diritto alla mobilità dei piemontesi e l’abbattimento della burocrazia per farli diventare sempre più cittadini del mondo.

Come ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto

Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, una marca da bollo da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro effettuato a nome di chi richiede il passaporto.

In caso di rinnovo si deve consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio.