Biella, scuole in difficoltà per le visite d’istruzione. L'appello al territorio: “Acquistate un pullman”

Dalle scuole elementari fino agli istituti superiori. La richiesta di aiuto è comune: organizzare le visite d’istruzione, specialmente nei luoghi del Biellese, sta diventando sempre più complicato. In molte circostanze, infatti, i plessi sono costretti a rinunciare alle uscite didattiche per l’impossibilità di reperire un pullman adeguato per i costi troppo elevati del noleggio.

L'appello, giunto dal mondo della scuola, è stato condiviso nei giorni scorsi dal presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, nel corso dell'assemblea dei sindaci. L’idea messa sul tavolo è ambiziosa ma allo stesso tempo concreta: procedere, cioè, all’acquisto di un autobus “classico” da mettere a disposizione delle scuole di ogni grado, presenti nel territorio, secondo un calendario d'utilizzo prestabilito e con personale idoneo. Inoltre, stando alle richieste riportate in assemblea, ATAP potrebbe fornire il servizio di guida o collaborare con gli istituti qualora fosse possibile assumere direttamente l’autista.

Un'iniziativa lodevole come sottolineato dal presidente Ramella Pralungo: “Oggi, spiegano i dirigenti, molte attività formative rischiano di saltare semplicemente per la mancanza di un mezzo di trasporto. La proposta prevede che il territorio possa farsi carico dell’acquisto del veicolo, riducendo in modo significativo i costi rispetto all’affitto ripetuto dei pullman. L’investimento stimato si aggira intorno ai 300mila euro. Restano da definire alcuni aspetti, come il coinvolgimento di eventuali altri soggetti ma il progetto è già all’attenzione degli enti competenti e merita di essere approfondito”.