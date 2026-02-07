Fiabe, teatro e pedagogia: quattro serate con l’APS La Fiaba

L’APS La Fiaba – Associazione per la Pedagogia Steineriana invita al consueto appuntamento con le fiabe, proposto ogni anno. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 20:45, nella sede di via Mazzini 31/A a Biella, si terrà la conferenza “Le fiabe e la soglia del mondo spirituale” con Angelina Gazquez, attrice, regista e pedagoga di teatro.

A seguire, sono previste tre serate di laboratorio dedicate alla fiaba “Gli Gnomi”, a cura della Compagnia del Teatrino di Biella: giovedì 26 febbraio, 5 e 12 marzo 2026, sempre in via Mazzini 31/A, dalle 20:45 alle 22:30. La partecipazione richiede iscrizione (posti limitati): per info e iscrizioni contattare Ornella al 333 925 8939.