Riaperti i termini per diverse nomine

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature di diverse nomine e tra queste la sostituzione di un componente ex consigliere alla Commissione di Garanzia.

Questo e gli altri bandi previsti dai comunicati di nomina sono usciti sul sito istituzionale, https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine, e pubblicati oggi sul supplemento ordinario n. 1 al B.U. n. 5.

Questo il riepilogo.

Scadenza per la presentazione delle candidature al 20 febbraio 2026:

• Fondazione “Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025”, un rappresentante per il Consiglio di Amministrazione;

• Ente Parco Nazionale della Val Grande un componente per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Scadenza al 9 marzo:

• Musei Reali di Torino, un componente per il Comitato Scientifico;

• Fondazione Museo della Ceramica vecchia Mondovì Onlus, un componente per il Consiglio di Amministrazione;

• Fondazione DOT - Donazione organi e trapianti ONLUS, un membro per il Consiglio di Amministrazione;

• Commissione di Garanzia, elezione di un ex consigliere regionale.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine o al seguente indirizzo:

https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - Ufficio Nomine, numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.