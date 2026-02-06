Cordar informa i cittadini di Cossato e Quaregna, previste sospensioni della distribuzione di acqua potabile (foto di repertorio)

Cordar Biella informa i cittadini di Cossato e Quaregna Cerreto che, a causa di una programmazione di manutenzione straordinaria alla linea di adduzione e approvvigionamento di acqua potabile dalla Diga di Postua, in capo ad un altro gestore, dalle 12 del 10 febbraio alle 18 dell'11 febbraio potrebbero verificarsi sospensioni momentanee della distribuzione di acqua potabile e improvvisi cali di pressione.

“Si richiede di limitare per quanto possibile l’utilizzo della risorsa idrica nel periodo citato – si legge nella nota di Cordar - Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile. Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si comunica che restiamo a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14”.