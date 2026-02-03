 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 03 febbraio 2026, 09:40

Neve nel Biellese, lo scatto da Casapinta di Claudio Nicola

neve biellese

Bella sorpresa per la comunità biellese che, nella mattinata di oggi, 3 febbraio, si è risvegliata sotto un soffice e suggestivo manto di neve. Da Casapinta è arrivato uno scatto di Claudio Nicola che ritrae l'ambiente fiabesco del piccolo centro biellese.

g. c.

