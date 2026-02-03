Neve nel Biellese, lo scatto da Casapinta di Claudio Nicola

Bella sorpresa per la comunità biellese che, nella mattinata di oggi, 3 febbraio, si è risvegliata sotto un soffice e suggestivo manto di neve. Da Casapinta è arrivato uno scatto di Claudio Nicola che ritrae l'ambiente fiabesco del piccolo centro biellese.
