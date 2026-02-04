A Biella scatta l'allarme in piena notte, soccorsa una donna

Allarme nel cuore della notte a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, il personale sanitario del 118 è intervenuto in centro per prestare assistenza e soccorso ad una donna trovatasi in difficoltà all'interno della sua abitazione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.
