Riempiamo d’amore il nostro paese, a Cavaglià si festeggia San Valentino con una poesia

Visto l'approssimarsi di San Valentino, la festa degli Innamorati, il comune di Cavaglià invita tutti coloro che amano mettere in versi le proprie emozioni a partecipare all'iniziativa Riempiamo d'amore il nostro paese.

Tutti possono partecipare con una poesia d'amore di cui siano autori. I testi dovranno pervenire via mail agli indirizzi urp.cavaglia@ptb.provincia.biella.it oppure biblio.cavaglia@ptb.provincia.biella.it entro venerdì 6 febbraio; in alternativa potranno essere imbucati direttamente nella buca delle lettere della piazzetta degli Innamorati, dell'Amore e della Pace entro venerdì 13 febbraio. Lo scritto più bello sarà premiato, mentre gli altri decoreranno le vetrine degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.