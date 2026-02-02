Biella, la nuova truffa corre per posta: la cartolina “Amazon” è un raggiro

In questi giorni, anche nell’area biellese, alcuni cittadini hanno trovato nella propria buca delle lettere una cartolina dall’aspetto professionale, con il marchio amazon.it, che invita a partecipare a un presunto programma di test di prodotti. Un’iniziativa che, dietro una grafica curata e un linguaggio rassicurante, nasconde in realtà un tentativo di truffa, già segnalato a livello nazionale e riconducibile alla categoria delle "frodi per impersonificazione".

Il messaggio, intitolato “Invito alla prova del nuovo prodotto”, ringrazia il destinatario per un acquisto su Amazon e propone di unirsi a un “club di prova”, promettendo un articolo gratuito da testare e una commissione economica. Per aderire, viene chiesto di scansionare un codice QR e registrare i propri dati. A destare sospetti è soprattutto l’indirizzo email indicato per i contatti, eu2@freegifti.com, del tutto estraneo ai canali ufficiali Amazon.

Di seguito il testo integrale:

"Invito alla prova del nuovo prodotto

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto su Amazon.

Ti invitiamo sinceramente a unirti al nostro club di prova. Offriamo a ogni membro un articolo gratuito per il test e una certa commissione di importo (L’importo della commissione dipende dal prezzo dell’articolo, fino a €40).

Se sei interessato, puoi scansionare il codice QR per registrare il tuo nome e le informazioni di contatto. Ti invieremo maggiori informazioni.

Email: eu2@freegifti.com

Grazie per il tuo tempo!

Ti auguro il meglio.

(Firma e logo di Amazon)"

Quella della falsa cartolina “Amazon” non è un’iniziativa locale, ma una truffa già documentata a livello nazionale e segnalata delle forze dell’ordine in varie regioni italiane. La dinamica è conosciuta: sfruttare la notorietà di un grande marchio per indurre le vittime a fornire dati personali, e in alcuni casi anche informazioni finanziarie, tramite siti esterni raggiungibili con QR code.

Amazon non utilizza cartoline postali, non invita a programmi di test tramite QR code e non comunica attraverso indirizzi email esterni come "freegifti". I programmi reali di prova prodotti (come Amazon Vine) sono gestiti esclusivamente all’interno della piattaforma ufficiale.

La cartolina si inserisce in un contesto più ampio. Nelle ultime settimane, anche nel Biellese sono state segnalate diverse tipologie di raggiro:

– telefonate di finti operatori antifrode, che invitano a trasferire denaro per “mettere al sicuro” il conto;

– chiamate da numeri esteri con richieste di dati personali;

– false comunicazioni via PEC che simulano fatture o atti urgenti;

– profili e messaggi fraudolenti che impersonano enti e fondazioni locali.

Le avvertenze ufficiali di Amazon

Amazon stessa mette in guardia contro le truffe per impersonificazione, ricordando alcune “bandiere rosse” ricorrenti:

- richieste urgenti e non verificate;

- domande di dati personali o credenziali;

- inviti a pagare o registrarsi fuori dalla piattaforma ufficiale;

- comunicazioni relative a ordini o consegne mai effettuati.

In presenza di messaggi sospetti, Amazon raccomanda di non fornire alcuna informazione, di verificare sempre la propria area ordini e di segnalare l’accaduto attraverso i canali ufficiali.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina ufficiale: "Indentificare una truffa"

L’appello è alla massima prudenza: non scansionare il QR code, non rispondere all’email indicata e non inserire dati personali. In caso di dubbio, è consigliabile rivolgersi alla Polizia Postale o informarsi tramite i canali istituzionali.

Dietro una promessa di guadagno facile o di un prodotto gratuito, spesso si nasconde il tentativo di sottrarre identità, dati e risparmi. Anche una semplice cartolina, oggi, può diventare lo strumento di una truffa ben orchestrata.