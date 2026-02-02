Poliziotti biellesi a Cortina, Siulp denuncia: "Mancanza di equipaggiamento adeguato"

Riceviamo e pubblichiamo:

«Disagio e malcontento tra i poliziotti della Questura di Biella impiegati nei servizi di sicurezza legati alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo. A denunciarlo è il Siulp di Biella, che prende posizione sulle condizioni operative affrontate dagli agenti inviati nel contesto montano, caratterizzato da temperature rigide.

Secondo quanto segnalato dal sindacato, agli agenti partiti da Biella e giunti sul luogo di servizio sarebbe stato consegnato un kit di vestiario composto esclusivamente da alcuni capi di maglieria intima e da un pile. Una dotazione ritenuta del tutto insufficiente per affrontare servizi in ambito montano e in condizioni climatiche severe.

Il Siulp parla apertamente di “danno e beffa”, sottolineando come la consegna del vestiario sia arrivata solo dopo numerose segnalazioni già avanzate in precedenza dal sindacato. Tuttavia, quanto fornito agli agenti non avrebbe nulla a che vedere con la cosiddetta divisa invernale sperimentale prevista per i servizi di ordine pubblico.

Nonostante le iniziative intraprese dal Siulp sia a livello locale sia nazionale per garantire un equipaggiamento adeguato ai colleghi impegnati nei servizi di sicurezza a Cortina, il sindacato denuncia che non vi sarebbe stato alcun riscontro concreto. Era stata rappresentata, in particolare, la necessità di pantaloni, giacche e calzature idonee, ma – secondo quanto riferito – l’appello non sarebbe stato recepito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel comunicato si evidenzia inoltre come, a differenza della situazione dei poliziotti, il personale dell’Arma dei Carabinieri sembrerebbe essere stato dotato di un equipaggiamento completo e adeguato per operare in ambito montano. Una circostanza che il Siulp definisce l’ennesima falla nell’organizzazione dipartimentale, incapace di assicurare agli agenti impiegati nei servizi olimpici una dotazione invernale completa, adeguata e conforme alle reali esigenze operative.

Una situazione che, conclude il sindacato, risulta “offensiva per la dignità degli operatori”, costretti ad affrontare un contesto lavorativo che comporta esposizioni prolungate a rigidità climatiche non comuni».

Matteo Ciriello, segretario generale del Siulp di Biella.