Muzzano, auto urta guardrail e un altro veicolo ma non si ferma

Attimi di apprensione nel comune di Muzzano dove, poco dopo le 20 di ieri, 29 gennaio, si è verificato un incidente stradale lungo la Provinciale 404 in direzione di Netro. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e l'assistenza delle tre persone presenti a bordo, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.

Stando alle prime ricostruzioni, riportate dal conducente, un'altra auto che procedeva in senso opposto avrebbe prima colpito il guardrail posto a lato della carreggiata, poi avrebbe urtato il suo stesso veicolo danneggiando parte della fiancata e provocando la rottura dello specchietto retrovisore. Infine, avrebbe continuato la sua marcia senza fermarsi. Sono in corso i dovuti accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Infine, altri due sinistri si sono verificati nel Biellese sempre nella giornata di giovedì: a Cavaglià un tamponamento tra tre auto senza gravi conseguenze mentre a Biella uno scontro tra mezzi. Anche in questo caso non si sarebbero stati feriti. Presenti gli agenti della Polizia Locale.