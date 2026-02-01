Scontri a Torino, Chiorino: "Violenza di Askatasuna è terrorismo, ma lo Stato non arretra"

«La violenza premeditata andata in scena ieri a Torino strappa ogni velo: i militanti di Askatasuna si confermano per ciò che sono sempre stati, un gruppo di delinquenti che usa la piazza come strumento di intimidazione e mira deliberatamente a sovvertire l’ordine democratico. Qui non c’è dissenso, non c’è protesta: ci sono solo odio organizzato e terrorismo politico. Perché sì, quella di oggi è violenza di matrice terroristica. Chi ha scelto di sfilare accanto a chi aveva apertamente annunciato scontri e devastazioni porta una responsabilità politica e morale gravissima, senza alibi. Alle forze dell’ordine, presidio insostituibile di legalità e sicurezza, va la nostra piena e totale solidarietà: lo Stato è dalla loro parte, oggi come sempre, e non arretrerà di un solo millimetro di fronte alla violenza antagonista».

Lo ha dichiarato Elena Chiorino , vicepresidente della Regione Piemonte, in merito ai disordini avvenuti durante la manifestazione organizzata da Askatasuna a Torino.