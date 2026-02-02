Scontri a Torino, SAPPE: "Oltre 100 i poliziotti feriti: servono tutele più forti"

Sono oltre cento gli appartenenti alle forze di polizia rimasti feriti negli scontri di piazza avvenuti ieri a Torino. Un bilancio che, secondo il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), deve essere letto insieme ai numerosi episodi di violenza registrati negli ultimi giorni all’interno degli istituti penitenziari di Pavia, Cassino e Torino “Le Vallette”, dove il personale di polizia penitenziaria è stato più volte aggredito.

A denunciarlo è Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che esprime piena solidarietà agli agenti feriti e definisce “assurde e gravissime” le dimensioni delle violenze subite. “Chi aggredisce un appartenente alle forze di polizia attacca lo Stato – afferma – e la risposta deve essere ferma e immediata, per evitare pericolose emulazioni e garantire la tutela dell’incolumità fisica degli operatori”.

Particolarmente grave, secondo il sindacato, la vile aggressione – filmata e divenuta virale anche sui social network – che ha visto una decina di individui incappucciati scagliarsi contro un singolo agente. A lui, così come a tutti gli appartenenti ai Comandi delle forze di polizia coinvolti negli episodi di violenza, va la solidarietà del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

Il SAPPE evidenzia come la situazione all’interno delle carceri italiane resti estremamente critica, con un susseguirsi di risse, ferimenti e colluttazioni che coinvolgono frequentemente il personale di polizia penitenziaria: circa 3.000 eventi critici sono stati registrati nel solo anno 2025. Capece sottolinea inoltre l’assenza di una posizione unitaria da parte delle forze politiche sul tema della tutela degli operatori e ribadisce la necessità di interventi legislativi e normativi capaci di garantire una protezione effettiva a chi opera quotidianamente negli istituti di pena.

“Non è più accettabile – conclude – che il lavoro delle forze dell’ordine, e in particolare della polizia penitenziaria, venga sottovalutato o minimizzato, nonostante i rischi concreti e le violenze subite ogni giorno”.