Mattarella incontra i famigliari dei giovani rimasti feriti nella notte di Capodanno a Crans-Montana

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita all’ospedale Niguarda di Milano, dove ha incontrato i medici e i familiari dei ragazzi ricoverati, rimasti feriti nella tragedia avvenuta a Crans-Montana.

Il Capo dello Stato ha voluto testimoniare personalmente la vicinanza delle istituzioni alle famiglie coinvolte e seguire da vicino le condizioni dei giovani, feriti nel grave episodio che ha scosso l’opinione pubblica. Durante la visita, Mattarella si è intrattenuto con il personale sanitario del Niguarda, ringraziandolo per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nell’assistenza ai pazienti.

Resta invece ancora ricoverata in Svizzera a Zurigo la 15enne biellese Elsa Rubino, con ustioni che interessano oltre il 60 per cento del corpo. La giovane è già stata sottoposta a due interventi chirurgici, un terzo era stato rinviato. La prognosi resta riservata.