Dal Sindaco Olivero la solidarietà della Città di Biella alle Forze dell’Ordine dopo i fatti di Torino

Con riferimento agli scontri avvenuti sabato scorso a Torino, il Sindaco Marzio Olivero ha voluto esprimere a nome della Città di Biella la solidarietà alle Forze dell'Ordine e la vicinanza agli Agenti di Polizia, della Guardia di Finanza e ai Carabinieri rimasti feriti e alle loro famiglie.

Nelle note inviate al Questore, Dott.ssa Bucarelli, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Lampone, e al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Marco Giacometti, il Sindaco con il rappresentare la gratitudine dovuta per il quotidiano impegno nella difesa dell'ordine pubblico e della legalità, ha manifestato la più ferma disapprovazione e condanna nei confronti di quanti, anche di fronte a fatti così violenti e dalle gravissime conseguenze, si avventurino in squallidi distinguo nel meschino tentativo di svilire il ruolo delle Forze dell'Ordine, alle quali va invece un'incondizionata riconoscenza.