Forza Italia Biella: "Solidarietà e gratitudine alle forze dell'ordine per gli eventi di Torino

Riceviamo e pubblichiamo:

«La Segreteria Provinciale di Forza Italia Biella esprime piena solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine impegnate nei recenti eventi verificatisi a Torino.

“In momenti complessi e delicati come questi – dichiara Alessio Serafia Segretario Provinciale di Biella– desidero rivolgere, a nome mio e di tutta Forza Italia Biella, un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno operano con professionalità, coraggio e spirito di servizio per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela delle istituzioni.”

“Forze dell’Ordine e personale impegnato nella gestione dell’ordine pubblico rappresentano un presidio fondamentale di legalità e democrazia. A loro va la nostra gratitudine per il lavoro quotidiano, spesso svolto in condizioni difficili e con grande senso del dovere.”

Forza Italia Biella rinnova il proprio sostegno a chi è chiamato a far rispettare la legge e a proteggere la comunità, auspicando che vi sia sempre un clima di rispetto, responsabilità e dialogo civile».