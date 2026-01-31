Alpini, Protezione Civile e AIB in visita alle scuole di Pettinengo

Gli Alpini, Protezione Civile e AIB sono giunti in visita nelle scuole di Pettinengo per parlare delle modalità degli interventi in casi di cataclisma come terremoti, alluvioni e incendi. In particolare, gli studenti sono rimasti colpiti da una testimonianza diretta sul terribile terremoto di Gemona in Friuli del 1976.

Conclusi gli interventi, è stata offerta ai ragazzi una merenda. Dalla realtà scolastica è giunto un sentito ringraziamento a tutte le associazioni intervenute per aver spiegato con toccanti parole la loro filosofia, il loro spirito di servizio e l'inconfondibile modus operandi, oltre al sindaco che ha sottolineato l’importanza che hanno le associazioni per un comune, in quanto apportano un contributo notevole su base volontaria.