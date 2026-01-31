2026, è già finito il mese di prova, e tu come lo hai definito?

Siamo onesti: il 2026 ha appena tolto il cellophane ed è già passato un mese. Trentuno giorni volati tra buoni propositi, corse e la solita routine che prova a bussare alla porta.

Ma la domanda vera è: come ne stai parlando?

Se tendi l'orecchio ai discorsi al bar, in ufficio o (peggio) a quelli che fai a te stessa, noterai che abbiamo già dato una sentenza a questo nuovo anno. Per molti è già diventato "il solito anno pesante", "un periodo infinito" o "una salita continua".

Le parole sono etichette, non descrizioni.

Ecco il trucco che la PNL ci insegna: quando dici che il tuo 2026 è "pesante", non stai descrivendo la realtà, la stai creando.

Mettendo un filtro grigio su ogni cosa che ti succede.

Catalogandolo come "pesante", il cervello cercherà ogni minima prova per confermare che sì, avevi ragione: è un macigno.

Ma se provassi a cambiare etichetta? Se invece di "pesante", iniziassi a definirlo "stimolante"? O ancora meglio, "un anno di allenamento"?

Il potere di decidere (e di ricalibrare)

La notizia bomba è questa: non devi aspettare il 2027 per cambiare rotta. Il 2026 è un libro ancora tutto da scrivere e la penna è la tua lingua.

Decidere che questo sarà un anno stimolante non significa che non ci saranno problemi (non viviamo nel mondo delle fiabe!), significa decidere che ogni sfida sarà un'occasione per testare la tua corazza e la tua capacità di volare.

Se dici "È un problema", ti blocchi.

Se dici "È una sfida", ti attivi.

Se dici "Sto imparando", cresci.

Inizia oggi

Oggi è il 31 gennaio. Hai ancora undici mesi davanti. Che ne dici di smettere di subire il calendario e iniziare a "nominarlo" come piace a te?

Scegli oggi la tua parola per il resto dell'anno. La mia, lo sapete, ha sempre a che fare con il sorriso e il volo.

E la tua?

Scrivila qui sotto nei commenti: trasformiamo questo 2026 in qualcosa di straordinario, una parola alla volta.



Se vuoi io comincio, con altre persone, dalla prossima settimana, scopri come sui miei social: facebook: sarabortolozzofarfallecorazzate;

Instagram: sarabortolozzo1; Instagram: Sara Bortolozzo