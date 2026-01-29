Vigliano, addio ad Anna Belmonte: aveva 66 anni

Lutto a Vigliano Biellese per la scomparsa di Anna Belmonte, morta all’età di 66 anni. La notizia ha suscitato cordoglio in paese, dove la donna era conosciuta. Anna Belmonte era la moglie di Enrico Cagna, scomparso improvvisamente nel marzo 2020 all’età di 69 anni, quando fu colto da un malore mentre si trovava al parco giochi di Vigliano.

Anna lascia i figli Esterina e Cristian, ai quali si stringe l’affetto di parenti e conoscenti in questo momento di dolore.

I funerali si terranno sabato 31 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Vigliano. La veglia di preghiera è in programma venerdì 30 gennaio alle ore 18, nella stessa chiesa.

Le esequie sono affidate all’impresa funebre Bonino.