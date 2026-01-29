Nuovi agenti al Carcere di Biella, Siulp: "Contributo significativo"

Il Siulp di Biella, accoglie con soddisfazione l’arrivo di sette nuovi agenti della Polizia di Stato nella città di Biella. Pur nella consapevolezza delle persistenti criticità legate alle carenze di organico che interessano anche il territorio biellese, l’assegnazione di nuove unità rappresenta un segnale concreto di attenzione e un contributo significativo al rafforzamento della presenza e dell’operatività sul territorio. Garantire una presenza capillare sul territorio è fondamentale. Anche in una realtà come Biella, il livello di attenzione e le risorse dedicate alla sicurezza devono restare sempre elevati. Auspichiamo che si possa proseguire su una linea di costante ricambio e potenziamento del personale, condizione indispensabile per assicurare continuità, efficienza e tutela sia per i cittadini sia per gli operatori. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che, a fronte del costante aumento dei reati informatici, è necessario riservare la dovuta attenzione anche ad articolazioni specialistiche come la Polizia Postale, oggi più che mai centrale nella prevenzione e nel contrasto di nuove forme di criminalità. La sicurezza non può essere data per scontata: solo mantenendo organici adeguati e risorse costanti, sia sul territorio sia nei settori specialistici, si può garantire un servizio efficace e una città realmente sicura.