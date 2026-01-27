Ronco Biellese, in biblioteca laboratori per la pace con i bambini delle scuole

Prosegue anche quest’anno la vivace collaborazione tra i volontari della biblioteca comunale “Elisabetta Bertieri” di Ronco Biellese e le insegnanti della scuola primaria del paese, che si traduce in una serie di letture a tema organizzate mensilmente presso la sede della biblioteca. Il progetto prevede incontri modulati a seconda dell’età, arricchiti dalle più recenti proposte editoriali e dal prestito librario dedicato alle classi.

L’intento è quello di unire momenti di riflessione e gioco, rendendo i bambini assoluti protagonisti. In particolare, giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, le classi hanno partecipato al laboratorio “Costruire ponti, non muri” grazie alla partnership con Fondazione Sella e con le curatrici della mostra “Carta”, Elena Bermond des Ambrois e Dina Pierallini, tenutasi nella sala mostre dal Lanificio Maurizio Sella dal 24 ottobre al 14 dicembre 2025. Il riuso creativo dei mattoni di cartone, proposti in mostra dall’artista Nicolas Bertoux e dalla sua Fondazione Arkad (https://www.arkad.it/) attraverso il progetto “KART-ONE. The cardboard house”, ha accompagnato i pensieri di pace e libera convivenza innati nei bambini, a volte lontani dal pensiero adulto.

Con una selezione di letture si è affrontato il tema, apparentemente complesso per i più piccoli, delle divisioni, incoraggiando i partecipanti a proporre domande e riflessioni sul mondo che li circonda. I mattoni di cartone verranno ancora utilizzati per un laboratorio di lettura con la scuola materna di Ronco e poi messi a disposizione di altre realtà locali che lo desiderano.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email bibliotecaronco@gmail.com.