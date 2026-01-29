Vigliano, fondi dalla Regione per il parco fluviale sul Cervo: il via dei lavori entro la fine del 2026

Diventerà una solida realtà il parco fluviale ciclo-pedonale di Vigliano Biellese. È notizia di questi giorni che l'amministrazione comunale ha ottenuto dalla Regione Piemonte risorse pari a circa 1,2 milioni di euro provenienti dal bando “Infrastrutture Blu”, finanziato con contributi europei. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione del progetto che punta alla valorizzazione del torrente Cervo e dell'area verde circostante.

Come accennato in precedenti articoli, l'idea è quella di creare un percorso immerso nella natura per favorire uno stile di vita attivo e corretto attraverso la promozione di diverse attività come passeggiate a piedi, corsa, escursioni in bici o a cavallo. Il 90 per cento del finanziamento verrà coperto dalla Regione mentre il Comune impiegherà 200mila euro di fondi propri. “È uno dei progetti che seguiamo con particolare attenzione – sottolinea il sindaco Cristina Vazzoler – L'obiettivo è creare qualcosa di unico che guardi alla valorizzazione del nostro territorio. Una risorsa da potenziare anche in chiave turistica”.

In quest'ottica saranno sistemati i sentieri presenti, così da percorrerli in un ambiente naturale dove il protagonista principale è il corso d'acqua del Cervo. Inoltre, nelle intenzioni dell'amministrazione, i prossimi mesi saranno dedicati alla progettazione e all'affidamento dei lavori mentre l'inizio del cantiere dovrebbe avvenire tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027. La fine dell'opera, invece, è prevista nel 2028.