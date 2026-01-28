Candelo, interesse e partecipazione per il corso di difesa femminile. Gelone: “Diffusa la cultura del rispetto”

Si è concluso a Candelo il corso di difesa femminile messo a disposizione dal Comune per le sue concittadine.

A tracciare un bilancio il sindaco Paolo Gelone che, sui propri canali social, ha così dichiarato: “Una bella iniziativa che ha creato interesse ed entusiasmo. Abbiamo realizzato per tutte loro anche un libretto omaggio con indicazioni e consigli utili ma la cosa più bella ed importante è che abbiano scelto di partecipare e di diffondere la cultura della sicurezza personale e del rispetto”.