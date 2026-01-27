Razzia in casa, ladri a Ponderano e Cossato (foto di repertorio)

Sono almeno tre i furti segnalati alle forze dell'ordine nella giornata di ieri, 26 gennaio. A Ponderano mani ignote avrebbe infranto la finestra di una residenza durante l'assenza del proprietario. Alla fine, dopo aver rovistato nelle stanze, si sono allontanati a mani vuote.

A Cossato, invece, due abitazioni sono finite nel mirino dei ladri che, dopo aver messo a soqquadro le stanze, si sono impadroniti di un cofanetto d'argento, alcuni bracciali e collane. Su questi episodi indagano i Carabinieri.