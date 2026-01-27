Giorno della Memoria, a Cerrione studenti e associazioni per la posa della nuova pietra d'inciampo FOTO

Cerrione non dimentica assieme agli studenti. Nella mattinata di oggi, 27 gennaio, nell'area d'ingresso del Municipio, è stata inaugurata la seconda pietra d'inciampo, alla presenza del figlio e dei nipoti di Aldo Ramella Pairin, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, fuggito e sopravvissuto all'orrore nazista.

Nel corso della cerimonia, che ha visto la partecipazione di molti giovani, insegnanti, rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi, penne nere e membri di associazioni (come la Banda Musicale), si sono alternati negli interventi il sindaco Davide Chiarletti, la vicepresidente della Provincia Elisa Pollero e il presidente dell'ANPI Biella Gianni Chiorino: in tal sede, è stato condiviso un importante momento di riflessione su quei tragici momenti.

Come ribadito dalle autorità presenti, la pietra d'inciampo è un segno tangibile di quel periodo e un tributo rinnovato alla memoria, rivolto a tutti, specialmente alle nuove generazioni per un futuro di serenità, uguaglianza, pace e giustizia. La memoria non è uno sterile ricordo del passato ma un atto di consapevolezza unico ed indispensabile per vivere il presente ed immaginare il futuro.