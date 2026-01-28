 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 28 gennaio 2026, 08:30

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, attenzione, truffa informatica con falso profilo

Cosa fare in caso di ricezione messaggio sospetto

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, attenzione, truffa informatica con falso profilo

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, attenzione, truffa informatica con falso profilo

Inviamo questa comunicazione con preghiera di darne massima visibilità al pubblico grazie

AVVISO IMPORTANTE

Buongiorno, desideriamo informarvi che ci sono stati segnalati messaggi circolanti su Facebook e WhatsApp che utilizzano impropriamente il nome e il logo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Tali messaggi propongono investimenti finanziari, trading online o acquisto di criptovalute.

IMPORTANTE: La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è totalmente estranea a queste comunicazioni. Si tratta di tentativi di truffa (phishing).

Ricordiamo che la nostra Fondazione non sollecita investimenti privati, non propone servizi finanziari speculativi e non utilizza mai i social network per richiedere denaro o dati personali.

Tutte le nostre comunicazioni ufficiali passano esclusivamente tramite il nostro sito web www.fondazionecrbiella.it e i canali istituzionali verificati.

L’unico gruppo WhatsApp ufficiale della Fondazione è riservato agli enti pubblici e del terzo settore per le comunicazioni relative ai bandi erogativi. L’accesso avviene previa richiesta via email agli uffici della Fondazione e compilazione dei moduli privacy.

COSA FARE SE RICEVI UN MESSAGGIO SOSPETTO:

NON rispondere al messaggio.

NON cliccare su eventuali link o scaricare allegati.

Blocca immediatamente il numero mittente tramite le impostazioni di WhatsApp.

Segnala il messaggio a Facebook o WhatsApp utilizzando l’apposita funzione.

c.s.fondazione crb, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore