Al Liceo “A. Avogadro” 20 classi impegnate nella gara letteraria “Per un pugno di libri” FOTO

Si è riproposta anche quest’anno al Liceo “A. Avogadro” la gara letteraria “Per un pugno di libri”, organizzata da Chiara Ramella Pezza, docente di Lettere sulla scorta della fortunata trasmissione televisiva che, alcune stagioni orsono, andava in onda su Raitre, contrapponendo classi di diverse scuole d’Italia in competizione tra loro sulla conoscenza di un classico della letteratura.

La versione dell’Avogadro individua ogni alcuni romanzi per ragazzi di recente pubblicazione e si rivolge alle prime, alle seconde e ad alcune terze della scuola. Quest’anno sono state coinvolte venti classi in appuntamenti pomeridiani che si sono ripetuti nell’Aula Magna di via Galimberti tra il 19 e il 28 di gennaio: in un clima di festa le classi partecipano con animo sempre agguerrito disputandosi la vittoria finale in varie manches una delle quali prevede anche la realizzazione di una presentazione dei libri in forma creativa (video, poster, rappresentazioni grafiche, ecc.).

Una giuria di docenti emette alla fine verdetti severissimi e inappellabili individuando i vincitori cui vanno premi simbolici e, naturalmente, la gloria!.