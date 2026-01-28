Biella, più personale ausiliario nei nidi comunali

Il Comune di Biella ha deciso di rafforzare il personale ausiliario nei nidi d’infanzia a gestione comunale per garantire un servizio più efficiente e sicuro ai bambini fino ai tre anni.

La decisione riguarda in particolare le strutture “Lidia Lanza”, in via delle Rogge, e “Annalena Tonelli”, in via Conciatori, dove verranno attivate due ore aggiuntive al giorno di servizio ausiliario per ciascun nido nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 24 luglio 2026.

Il provvedimento nasce dalla necessità di sostenere il lavoro quotidiano degli educatori, spesso chiamati a occuparsi anche di attività pratiche come l’igiene dei bambini, la distribuzione dei pasti e la gestione dei momenti di riposo. La carenza di personale ausiliario, infatti, rischia di aumentare il carico di lavoro sugli educatori e di incidere sulla qualità del servizio offerto.

Il servizio aggiuntivo sarà svolto dalla cooperativa già affidataria dell’appalto per la gestione dei nidi comunali, attraverso un’estensione delle prestazioni prevista dalla normativa vigente. Le ore supplementari verranno attivate in base alle necessità, con un preavviso minimo di 24 ore, e saranno fatturate solo se effettivamente utilizzate.

Il costo complessivo dell’estensione del servizio è pari a 5.140,08 euro più IVA al 5%, per un totale di 5.397,08 euro, interamente coperto dal bilancio comunale 2026. L’importo rientra nei limiti consentiti dalla legge per le modifiche agli appalti in corso.

L’obiettivo dell’intervento è garantire un ambiente più sicuro, sereno e organizzato, soprattutto nei momenti più delicati della giornata e in presenza di bambini con bisogni educativi speciali. La gestione del servizio resterà sotto il coordinamento del Comune, con la supervisione del coordinatore pedagogico.