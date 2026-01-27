Medicina di prossimità, il camper dell'ASL Biella fa tappa anche a Strona

Anche a Strona è in programma un'incontro con la medicina di prossimità. Il progetto, realizzato dall’Ospedale di Biella-ASLBI, in collaborazione con l’INMP - Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà, punta a ridurre le disuguaglianze di salute, con un intervento specifico erogato attraverso un’unità mobile coordinata dalla figura dell’infermiere di famiglia e comunità. L'appuntamento è dalle 10 alle 16 di venerdì 30 gennaio, in frazione Fontanella Ozino 54, a Strona.

I servizi offerti ai cittadini, ad accesso diretto, da parte dell’Infermiere IFEC sono: rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno; informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; prevenzione degli incidenti domestici; screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì); educazione sanitaria al paziente e al caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica; prevenzione degli incidenti domestici.