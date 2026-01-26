ANCE Biella e IIS Gae Aulenti, c'è l’accordo per la “Borsa di studio-stage - Costruiamo i geometri del futuro”

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra ANCE Biella (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e l’IIS “Gae Aulenti” di Biella per l’avvio del progetto “Borsa di studio-stage ANCE Biella – Costruiamo i geometri del futuro”, iniziativa finalizzata a creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro nel settore delle costruzioni.

L’intesa è stata sottoscritta dalla Dirigente scolastica dell’IIS Gae Aulenti, Marialuisa Martinelli, e dal Presidente di ANCE Biella, Andrea Bonifacio, alla presenza della Responsabile territoriale Stefania Garbi e della Coordinatrice del corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), prof.ssa Elena Caimotto. Il progetto prevede l’assegnazione di borse di studio e percorsi di stage presso imprese associate ad ANCE Biella, offrendo agli studenti del corso CAT opportunità formative qualificanti, contatto diretto con le aziende del territorio e una prima esperienza professionale guidata.

«Con questa iniziativa – commenta il presidente di ANCE Biella Andrea Bonifacio – vogliamo investire sulle nuove generazioni di tecnici, favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo delle costruzioni e sostenendo la crescita di competenze oggi sempre più richieste dal mercato. È un passo concreto per rafforzare il legame tra scuola, imprese e territorio». Soddisfazione anche da parte dell’IIS Gae Aulenti, che attraverso questa collaborazione amplia la propria offerta di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, rendendo la formazione sempre più aderente alle esigenze reali del tessuto produttivo locale.

L’accordo rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra sistema educativo e sistema imprenditoriale, con l’obiettivo comune di formare i geometri del futuro e contribuire allo sviluppo qualificato del settore edilizio biellese.