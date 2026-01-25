Consiglio di Quartiere Pavignano-Vaglio Colma, convocata la seconda seduta

Prende forma l’attività del Consiglio di Quartiere Pavignano-Vaglio Colma, che dopo la proclamazione degli eletti si prepara a riunirsi nuovamente. La seconda seduta è stata convocata per martedì 27 gennaio 2026 alle ore 20.45, nella sala di via L. Rappis 11.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati numerosi temi. Tra i punti all’ordine del giorno figurano la definizione del nuovo logo del Quartiere, la richiesta di riapertura del Circolo Sportivo di Strada della Barazza e diverse questioni legate alla segnaletica stradale, sia quella orizzontale nelle zone di Pavignano, Vaglio e Colma, oltre il miglioramento della segnaletica del senso unico in via Rappis, nel tratto antistante il cimitero. A chiudere la seduta sarà il consueto spazio dedicato a varie ed eventuali.