Corso Logistica e modello “4+2” indirizzo Sistema Moda: serata di presentazione all’ITIS

Ultima serata dedicata all’orientamento quella che si terrà alle ore 21.00 del 28 gennaio prossimo presso la Sede centrale dell’ITIS “Q. Sella”. “Si tratta di una serata speciale” – afferma il Dirigente scolastico Tiziano Badà – “in quanto abbiamo voluto dedicare questo appuntamento ai due nuovi corsi che attiveremo a partire dal prossimo anno scolastico: il percorso quinquennale “Logistica e Trasporti” e il modello 4+2 per l’indirizzo Sistema Moda. Se il primo corso rappresenta una novità assoluta per il Biellese, con il secondo - grazie ad una rimodulazione del curricolo scolastico e alla stretta collaborazione con le aziende del territorio - sarà possibile conseguire il diploma di maturità in soli quattro anni, con possibilità di perfezionare la formazione con un biennio presso l’ITS TAM di Biella.”

L’attivazione dei nuovi percorsi rappresenta una risposta alle esigenze del territorio, le cui industrie richiedono sempre con maggior frequenza tecnici specializzati tanto nella Logistica quanto nel Settore tessile; durante la serata verranno pertanto presentati didattica, obiettivi e sbocchi lavorativi dei nuovi corsi.