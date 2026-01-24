Dichiarata inagibile l'abitazione coinvolta nell'incendio di Roppolo. Famiglie ospitate in un BeB

È intervenuta l’Amministrazione comunale di Roppolo per garantire una sistemazione in un bed & breakfast alle famiglie evacuate dallo stabile dichiarato inagibile dopo l'incendio delle loro abitazioni.

L’edificio è stato gravemente danneggiato dalle fiamme divampate ieri, probabilmente originate dal surriscaldamento della canna fumaria, che hanno compromesso in modo serio il tetto e i locali sottostanti.

Gli accertamenti sono ora affidati ai Vigili del Fuoco, incaricati di effettuare tutti i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.