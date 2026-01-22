 / POLITICA

POLITICA | 22 gennaio 2026, 08:50

Biella, opzione di voto in Italia per gli elettori residenti all’estero

Gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, che votano per corrispondenza, viene fatta comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione che deve essere esercitata entro  sabato 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello opzione allegato predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

INFO: UFFICIO ELETTORALE – 015.3507302/504 elettorale@comune.biella.it

c. s. Comune Biella g. c.

