“Siamo tutti Pronto Soccorso”, anche a Biella il flash mob davanti all'ospedale

"Siamo tutti Pronto Soccorso": è il grido condiviso questa mattina, 23 gennaio, davanti all’Ospedale degli Infermi di Biella, dove si è svolto il flash mob per l'indennità di Pronto Soccorso, promosso da CGIL e UIL.

“I motivi della protesta sono noti – spiegano i sindacati - Chiediamo alla Regione di rivedere l'accordo sull'indennità di disagio sottoscritto a inizio gennaio tra l'Assessorato alla Sanità e le organizzazioni sindacali presenti. Crediamo che ci sia una disparità nella distribuzione delle indennità in quanto il disagio è identico per tutte le figure professionali che operano all'interno del Pronto Soccorso. Da qui la richiesta di procedere ad un'equiparazione per tutto il personale impiegato in questi presidi”.