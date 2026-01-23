 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 23 gennaio 2026, 16:00

“Siamo tutti Pronto Soccorso”, anche a Biella il flash mob davanti all'ospedale

L'iniziativa promossa da CGIL e UIL.

flash mob

“Siamo tutti Pronto Soccorso”, anche a Biella il flash mob davanti all'ospedale

"Siamo tutti Pronto Soccorso": è il grido condiviso questa mattina, 23 gennaio, davanti all’Ospedale degli Infermi di Biella, dove si è svolto il flash mob per l'indennità di Pronto Soccorso, promosso da CGIL e UIL.

“I motivi della protesta sono noti – spiegano i sindacati - Chiediamo alla Regione di rivedere l'accordo sull'indennità di disagio sottoscritto a inizio gennaio tra l'Assessorato alla Sanità e le organizzazioni sindacali presenti. Crediamo che ci sia una disparità nella distribuzione delle indennità in quanto il disagio è identico per tutte le figure professionali che operano all'interno del Pronto Soccorso. Da qui la richiesta di procedere ad un'equiparazione per tutto il personale impiegato in questi presidi”.

News collegate:
 Biella, flash mob al Pronto Soccorso. CGIL: “Chiediamo equità nelle indennità” - 22-01-26 17:00

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore