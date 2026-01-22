Gaglianico, una serata jazz all'Auditorium

Venerdì 23 gennaio, alle 21.30, presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico avrà luogo un'esclusiva serata jazz da non perdere dedicata a due grandi maestri del Guitar/Hammond Trio: Wes Montgomery & Jimmy Smith.

Un progetto presentato da un trio d'eccezione formato da Yazan Greselin (hammond), Max Gallo (chitarra) e Claudio Montagnoli (batteria) Tutti musicisti che hanno suonato e collaborato con grandi artisti come: Scott Hamilton, John Riley, Byron Landham, Hector Costita, Michael Rosen, Barry Finnerty, Rudy Royston, Ellade Bandini, Gianni Cazzola, Luciano Milanese, Guido Manusardi e molti altri.

L'ingresso è libero, con prenotazione gradita al numero: 338.2485262.