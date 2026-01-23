Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli alunni di Ronco Biellese

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere i valori della cittadinanza attiva tra i più giovani. Nella mattinata del 21 gennaio 2026, il Comandante della Stazione di Vigliano Biellese, Maresciallo Ordinario Angelo Donatelli, ha tenuto un incontro formativo presso la Scuola Primaria “Mons. A. Cantono”.

L'iniziativa, svoltasi dalle 8 alle 10, ha coinvolto circa 15 alunni della classe 3ª, impegnati in un dialogo aperto e costruttivo con il sottufficiale dell'Arma. L'obiettivo della mattinata è stato quello di avvicinare i bambini alle istituzioni, facendo comprendere loro che il Carabiniere è, prima di tutto, un amico a cui rivolgersi con fiducia.

Durante la lezione sono stati affrontati diversi temi centrali per la crescita dei piccoli cittadini:

• Sicurezza stradale: il rispetto delle regole come forma di tutela per se stessi e per gli altri.

• Prevenzione del bullismo: l'importanza dell'empatia e del coraggio nel segnalare comportamenti prevaricatori.

• Uso consapevole dei social network: i primi passi verso una navigazione sicura nel mondo digitale.

• L'Arma sul territorio: una panoramica sui compiti quotidiani dei Carabinieri al servizio della comunità.

L’incontro si è concluso con le numerose curiosità degli alunni, che hanno mostrato grande interesse per la divisa e per le attività svolte quotidianamente dalla Stazione di Vigliano. La collaborazione tra l’Arma e le scuole del territorio biellese si conferma uno strumento essenziale per costruire una società basata sul rispetto delle regole e della legalità. Si allegano alla presente alcune immagini fotografiche dell'evento.