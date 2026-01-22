Grande ritorno al Biella Jazz Club, arrivano i Nugara Trio con la biellese Anais Drago

Stasera, alle 21.30, tornano al Biella Jazz Club i Nugara Trio con la biellese Anais Drago come ospite speciale.

Francesco Negri (pianoforte), Viden Spassov (contrabbasso) e Francesco V. Parsi (batteria) sono tre giovani musicisti provenienti da diverse città d’Italia, rispettivamente Genova, Torino e Firenze, che si conoscono ai seminari di Nuoro Jazz 2021 dove, grazie a un provvidente colpo del destino, si ritroveranno insieme perché vincitori delle annuali borse di studio come migliori studenti. E’ la nascita dei Nugara Trio, che decidono di omaggiare il luogo della loro nascita e la magia della terra sarda con un nome derivato da Nugoro, nome antico di Nuoro.

Nugara Trio è uno dei progetti giovani più attivi e di successo del panorama jazzistico italiano degli ultimi due anni: vincitori di premi prestigiosi tra cui il primo premio al Festival dei Conservatori, primo premio all’Abbazie Jazz Contest oltre che il premio internazionale alla miglior composizione al Festival di Avignone, il Trio è reduce da quasi cinquanta concerti nella stagione 2023/24 in clubs e festival importanti in Italia e in Europa, supportato dai bandi JazzItAbroad del Ministero degli Esteri e da Per Chi Crea di Siae e Ministero della Cultura. Il loro album di debutto “Point of Convergency” è stato recensito positivamente da alcune delle maggiori testate del settore e ha visto il featuring della affermata violinista Anais Drago. Il Trio sta lavorando al loro secondo disco dal titolo “The Last Question” un concept album che si sviluppa come un viaggio sonoro e spirituale attraverso mondi e dimensioni parallele.

Il 2026 vedrà il Trio impegnati in un nuovo tour che toccherà importanti palchi tra cui Casa del Jazz, Peperoncino Jazz Festival, Napoli Jazz Club, Abbazie Jazz Festival e altri e torneranno ad esibirsi in Europa, in Spagna, Germania, Inghilterra, Olanda e per la prima volta si esibiranno in Georgia e fuori Europa, in Cina. Il Tour è un progetto Le Muse Accademia Europea d’Arte nell’ambito del Monfrà Jazz Fest con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Per martedì 27 è previsto il concerto del pianista Alberto Barattini e giovedì 29 il trio Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto.