“Raccolta di pensieri” di Luca Stecchi premiato al Premio Internazionale di Arte Letteraria Pablo Neruda

Un importante riconoscimento è stato conferito al libro edito "Raccolta di pensieri", dell'autore Biellese Luca Stecchi, opera lirica che si è distinta nell’ambito del Premio Internazionale di Arte Letteraria Pablo Neruda – “Tra l’Ombra e l’Anima”, a seguito di un’attenta e approfondita analisi da parte della Giuria ufficiale, presieduta dal dott. Giacomo Bugliani, la Presidenza del Premio è stata affidata alla dott.ssa Marina Pratici (saggista e critica letteraria), la giuria ha insignito questa pregiata opera con il Premio della Critica.

Il premio celebra un’opera di intensa forza espressiva, una raccolta di liriche in lingua italiana che esplorano le profondità dell’animo umano, il dialogo tra luce e ombra, memoria e sentimento.

La scrittura, essenziale e vibrante, si fa luogo di meditazione poetica e di ricerca interiore, in perfetta sintonia con lo spirito nerudiano che anima il concorso.

Elemento di straordinario valore dell’opera è la traduzione in lingua araba, curata dal professor Hafez Haidar, illustre poeta, traduttore e intellettuale di fama internazionale, due volte candidato al Premio Nobel (per la Letteratura e per la Pace)

La sua traduzione restituisce con rara sensibilità il respiro lirico dei testi originali, creando un ponte culturale tra mondi, lingue e sensibilità diverse, e ampliando l’orizzonte universale della poesia.

La Cerimonia di Premiazione si terrà sabato 14 febbraio alle ore 14.30, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Carrara, in Piazza 2 Giugno 16.

L’evento rappresenterà non solo un momento di celebrazione del talento letterario, ma anche un’occasione di incontro tra autori, critici e appassionati di poesia provenienti da contesti culturali differenti.

Questo riconoscimento conferma il valore dell’opera e del suo autore Luca Stecchi e la sua capacità di parlare a un pubblico internazionale, dimostrando come la poesia, quando autentica, sappia superare confini linguistici e geografici, trasformandosi in voce universale dell’anima.

Stecchi è da anni nel mondo della cultura e vanta numerose collaborazioni con esponenti della musica del cinema e del teatro oltre alla Presidenza di giurie di Premi Internazionale di Poesia. fra cui la Presidenza del Premio internazionale "Emozioni Poetiche" della città di Varallo Sesia, che proprio lo scorso 28 Settembre presso il Teatro Civico della città è stato inserito nelle celebrazioni del millennio di fondazione.