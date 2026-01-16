A Ponderano arriva la "tassa sui defunti", Fratelli d’Italia insorge VIDEO

I diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto salme istituito nel Comune di Ponderano diventano un "caso" politico. Il provvedimento non è passato inosservato a Fratelli d'Italia nelle persone di Marco Gardiolo, consigliere comunale di minoranza di Ponderano e membro di Fratelli d’Italia e Davide Zappalà, consigliere regionale dello stesso partito.

"Per l’ennesima volta - dichiara Gardiolo -, il sindaco Roberto Locca ha agito come uomo solo al comando, senza condivisione e senza considerare un aspetto così delicato per chi deve affrontare un momento difficile".

Sull’argomento è intervenuto anche Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Piemonte: "Come partito siamo assolutamente contrari a questo tipo di imposte. Abbiamo verificato che, nel quadrante di Biella, Verbania, Novara e Vercelli, provvedimenti simili non esistono. Solo a Ponderano il sindaco Locca ha deciso di tassare i defunti".

Zappalà ha poi chiarito che l’opposizione non è aprioristica: "Non siamo contrari a ogni tassa se questa serve a migliorare la situazione. Per esempio, comprendiamo l’euro di parcheggio dell’ospedale, purché serva a installare telecamere di sicurezza o a mantenere pulito il parcheggio, cosa che non sempre avviene".