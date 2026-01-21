Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: modalità di voto per gli elettori residenti all’estero

La Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, con cui è stato indetto il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.

Il referendum si svolgerà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Le operazioni di voto avranno luogo:

- domenica, dalle ore 7.00 alle 23.00

- lunedì, dalle ore 7.00 alle 15.00

Il quesito referendario sottoposto agli elettori è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?»

Gli elettori italiani residenti all’estero votano, come previsto dalla normativa vigente, per corrispondenza. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di esercitare l’opzione per il voto in Italia, valida esclusivamente per questa consultazione referendaria.

L’opzione deve essere esercitata entro il 24 gennaio 2026 e può essere presentata:

- preferibilmente utilizzando l’apposito modulo di opzione, disponibile sul sito della Prefettura di Biella – U.T.G.

- presso i Consolati competenti

- sui siti internet degli Uffici consolari o sul portale www.esteri.it

La richiesta deve pervenire all’Ufficio consolare competente per la circoscrizione di residenza dell’elettore entro il termine indicato. L’opzione può essere revocata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la sua presentazione.

Nel caso di invio dell’opzione per posta, resta a carico dell’elettore l’onere di verificarne la ricezione da parte dell’Ufficio consolare entro il termine prescritto.

Al seguente link il modulo da compilare