Petizione per la Biblioteca Ragazzi di Biella, il Comune: “La sicurezza prima di tutto”

Nei giorni scorsi le associazioni Mom’s e Tessiture Sonore hanno promosso una petizione per chiedere la riapertura della Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi”. L’iniziativa è rivolta alle organizzazioni del territorio, formali e informali, chiamate a firmare il documento entro il 21 gennaio. Alla petizione è allegata una lettera indirizzata all’amministrazione comunale, nella quale i promotori hanno voluto sottolineare l’importanza del servizio per la comunità, chiedendo una riapertura urgente della struttura.

Sulla questione è intervenuta il vicesindaco e assessore alla Cultura Sara Gentile, che ha espresso comprensione per le preoccupazioni manifestate dai cittadini. “Le biblioteche sono preziosi presidi di civiltà – ha dichiarato – e il ruolo che svolgono nella crescita della comunità è fondamentale, soprattutto quando si rivolgono ai più piccoli, come nel caso della Biblioteca Ragazzi”.

Gentile ha però ribadito come la sicurezza degli edifici resti una priorità assoluta per l’amministrazione. “Non possiamo in alcun modo trascurare l’incolumità dei cittadini, ancor più quando si tratta di bambini. Le critiche sono comprensibili, ma non ci faranno mai arretrare rispetto a questo dovere”, ha sottolineato.

Negli ultimi mesi, ha spiegato l’assessore, l’amministrazione ha lavorato con continuità insieme agli uffici comunali, al personale delle biblioteche e ai tecnici incaricati, con l’obiettivo di procedere il più rapidamente possibile verso la riapertura della struttura. Gentile ha inoltre chiarito che i ritardi del cantiere in corso alla Palazzina Piacenza non sono in alcun modo collegati al progetto di valorizzazione del polo culturale del Museo del Territorio Biellese né alla futura realizzazione del Museo del Tessile.

“Nei prossimi giorni – ha aggiunto – il quadro tecnico sarà ulteriormente definito, anche alla luce delle prescrizioni antincendio pervenute dai Vigili del Fuoco, e questo ci consentirà di comunicare una data per la riattivazione del servizio”.

Infine, il vicesindaco ha ricordato come, nelle scorse settimane, alcune attività originariamente previste presso la Biblioteca Ragazzi siano state trasferite alla Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” di piazza Curiel, dove si sono svolte con buoni risultati grazie alla professionalità dei bibliotecari.



