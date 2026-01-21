 / Valli Mosso e Sessera

Lutto a Valdilana, è mancato Marco Martinelli: aveva 59 anni

Comunità di Valdilana in lutto per la prematura scomparsa di Marco Martinelli. Nelle scorse ore, infatti, è mancato all'affetto dei suoi cari a soli 59 anni. A darne il triste annuncio la moglie, i figli, assieme ai parenti tutti. Come riportato dalle Imprese Funebri Riunite, i funerali avranno luogo alle 14.30 di domani, 22 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Mosso.

g. c.

